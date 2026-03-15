Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sıralarında İznik–Orhangazi kara yolu üzerinde, İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi.

Otomobil bisikletli vatandaşa çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. yönetimindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bisikletiyle ilerleyen 63 yaşındaki Derviş Ahmet Fidan’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fidan, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşındaki Derviş Ahmet Fidan hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun sağ tarafında ilerleyen Fidan’a arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Fidan’ın havaya savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların hızla olay yerine koşarak yaralıya yardım etmeye çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Gökhan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.