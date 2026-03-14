İstanbul’un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Alevler kısa sürede çatıya sıçradı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın çatı kısmını da etkisi altına aldı. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle binada bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı

Yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına almak için müdahale ederken, diğer yandan binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Kurtarılan kişiler sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Yangın sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri hastanelerde sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.