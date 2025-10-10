Cinayet, 21 Mayıs’ta Onikişubat ilçesindeki Özel Megapoint Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı birimde pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Karaca, olaydan bir gün önce hakkında 4. kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olay günü hastane yönetiminden izin isteyen Karaca’nın, “Burası hastane, seni bu kadar insanın içinde öldüreceği yok ya” denilerek izin talebinin reddedildiği iddia edilmişti.

Cinayet anı, hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

Savcı: ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ayıntaplı, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d maddesi uyarınca, “boşandığı eşe karşı kasten öldürme” suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, hemşire Ç.A.’ya yönelik “silahlı tehdit” suçundan da ayrıca ceza talep edildi.

Müşteki avukatı, “Bu cinayet soğukkanlılıkla işlenmiştir” diyerek mütalaaya katıldıklarını belirtti. Sanık avukatı ise suçlamaları reddetti.

Sanık: ‘Öldürme kastım yoktu’

Son sözleri sorulan Atilla Ayıntaplı, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuğum gösterilseydi bu olaylar yaşanmazdı.

Hastanede keşif yapmadım, olay ani gelişti. Öldürme kastım yoktu. 44 gün boyunca çocuğumu görmedim. Beraatımı istiyorum.”

Mahkeme heyeti, Ayıntaplı’yı eski eşini kasten öldürmek suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hemşire Ç.A.’ya yönelik tehdit suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

“Bu karar vicdanları rahatlattı”

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan baba Mustafa Karaca, karardan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur, vicdanları rahatlatmıştır. Bundan sonraki davalarda da emsal teşkil edecektir.”

“Kadın cinayetlerinde emsal olacak”

Aile avukatı Mahmut El, mahkemenin hızlı ve adil karar verdiğini vurguladı: “Sanık hakkında hiçbir iyi hal indirimi uygulanmadı. Adalet kısa sürede tecelli etti. Bu kararın kadın cinayetleri davalarında emsal olacağına inanıyoruz."