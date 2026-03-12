Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde yaşayan Ş.A. (33), internet üzerinden dolandırıldığını belirterek jandarmaya başvurdu. Ş.A., bilişim sistemi kullanılarak hesabından 301 bin 900 lira çekildiğini öne sürdü.

Şikayet üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri devreye girdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve istihbarat çalışmalarında, dolandırıcılık olayında kullanılan yöntemin sosyal medya üzerinden gönderilen bağlantı linkleri olduğu belirlendi.

Tokat’ta eş zamanlı operasyon

Jandarma ekipleri, şüphelilerin Tokat’ta bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Tokat’ta belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital materyaller ve dekontlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, banka havale dekontları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

