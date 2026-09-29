Kaza, İzmir'in Dikili ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhur Kahraman kontrolündeki motosiklete henüz belirlenemeyen bir nedenle tır çarptı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Kahraman ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

41 bin abonesi bulunuyordu

Motosiklet dünyasında güvenli sürüş ve yol kuralları üzerine hazırladığı içeriklerle tanınan Cumhur Kahraman, YouTube’da "Motovlogcu Dayı" kanalıyla geniş bir takipçi kitlesi bulunuyordu.

Platformda binin üzerinde video paylaşan Kahraman'ın 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonu aşkın izlenmesi bulunuyordu.

Kahraman'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu

Sürüş tecrübelerini ve trafik bilincini aktardığı videolarıyla bilinen Kahraman'ın acı haberi, motosiklet camiası ve takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kahraman’ın sevenleri cenaze programına dair detayları beklerken, programa ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.