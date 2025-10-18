Son Mühür- İzmir Ege Serbest Bölge’de, işe iade ve sendikal hak mücadelesini 273. gündür sürdüren DIGEL Tekstil işçileri, bugün ESBAŞ önünde bir kez daha seslerini yükseltti. İşçiler, fabrikada yaşanan hak ihlalleri, sendikal baskılar ve özellikle kadın işçilere yönelik mobbing ile taciz vakalarına dikkat çekti.

Basın açıklamasına, DIGEL Tekstil’de halen çalışan işçiler de fabrika içerisinden yürüyerek katıldı. İşten çıkarılan arkadaşlarına destek veren işçiler, “Direne direne kazanacağız” ve “Kadınlar susmayacak” sloganları attı.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Açıklama sırasında bölgeden çıkan işçi servisleri de alkış ve sloganlarla eylemi selamladı. Kadın işçiler, fabrikada uzun süredir devam eden baskı ortamının sona ermesi, sendikal hakların tanınması ve işten atılan arkadaşlarının geri alınması çağrısında bulundu.

Sendika temsilcileri, DIGEL yönetiminin sendikal örgütlenmeyi engellemek için baskı, tehdit ve haksız işten çıkarmalara başvurduğunu belirterek, “Bu mücadele sadece DIGEL işçilerinin değil, tüm kadın işçilerin onur mücadelesidir” dedi