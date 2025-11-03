Son Mühür - AJet Havayolları’nın Köln–Sabiha Gökçen seferini yapan VF-90 sefer numaralı uçağında dün iniş öncesi teknik arıza meydana geldi. Pilot, kabin içi anonsla yolcuları bilgilendirdi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek acil iniş prosedürü için bilgi verdi. Kısa süreli panik yaşanan uçak, gerekli önlemlerin ardından havalimanına sorunsuz şekilde indi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AJet: “Herhangi bir sorun yaşanmadı”

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln–İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişe kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır.” AJet’in Köln’den İstanbul Sabiha Gökçen’e gelen uçağında iniş öncesi teknik arıza meydana geldi. Yolcuların panik yaşadığı anlar kayda alınırken, şirket “Gerekli prosedürler uygulandı, güvenli şekilde iniş yapıldı” açıklaması yaptı.

Uçak acil iniş prosedürü uyguladı

