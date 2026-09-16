Trabzonspor’un teknik direktörlük görevi için prensipte anlaştığı Thomas Reis, Trabzon’a geldi. Bulgaristan’dan özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Alman teknik adam, burada bordo-mavili taraftarların coşkularıyla karşılandı.

Taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Reis’e bordo-mavili atkı takılırken, Alman teknik adam taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Kendisine gösterilen sevgi gösterilerinden çok etkilendiğini belirten teknik adam daha sonra aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Geliş amacı sözleşmeyi görüşmek

Trabzonspor ile Reis arasındaki prensip anlaşmasının ardından Alman teknik adamın kulüp yetkilileriyle sözleşmenin son detaylarını görüşmesi bekleniyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Reis’in bordo-mavili takımın başında göreve başlaması planlanıyor.

Samsunspor’u çalıştırmıştı

Alınan bilgilere göre; Thomas Reis daha önce Türkiye’de Samsunspor’u da çalıştırmıştı. 1 Temmuz 2024 ile 14 Şubat 2026 tarihleri arasında Samsunspor’un başında görev yapan Reis, Süper Lig deneyimi kazandı.

Ludogorets’te 11 maç

Reis, Samsunspor’un ardından 12 Temmuz 2026’da Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’in teknik direktörlüğüne getirildi. Alman teknik adam, 2026-2027 sezonunda Ludogorets’in başında çıktığı 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor’un teknik direktör arayışında daha önce Şenol Güneş, Stefano Pioli ve ve Antonio Conte gibi isimler gündeme gelmiş ancak yönetim görüşmelerinin ardından Thomas Reis ile prensipte anlaşmaya varılmasına karar verilmişti.