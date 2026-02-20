Borsa yatırımcıları için yılın en heyecanlı dönemlerinden biri olan temettü sezonu hız kazandı. Mart ayında gerçekleşecek ödemeler, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. İşte şirket bazında 2026 Mart temettü takvimi, ödeme tarihleri ve hisse başına dağıtılacak tutarlar.

Mart 2026 temettü takvimi ve ödeme tarihleri

16 Mart 2026 tarihinde üç büyük şirket aynı anda temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu şirketler ve hisse başına dağıtılacak tutarlar şöyle:

Aygaz (AYGAZ) — Hisse başına 10,6675 TL temettü dağıtacak. Enerji sektörünün güçlü oyuncusu Aygaz, yatırımcılarına düzenli kâr payı ödemesiyle dikkat çekiyor.

Ford Otosan (FROTO) — Hisse başına 3,0940 TL ödeme yapacak. Otomotiv sektörünün lider isimlerinden Ford Otosan, ihracat performansıyla desteklenen kârlılığını ortaklarıyla paylaşıyor.

Tüpraş (TUPRS) — Hisse başına 8,8229 TL temettü verecek. Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, enerji sektöründeki güçlü konumunu kâr payı dağıtımına yansıtıyor.

Mart ayının en yüksek temettü ödemeleri

Nuh Çimento (NUHCM) — 17 Mart 2026 tarihinde hisse başına 19,1250 TL ile Mart ayının en yüksek temettüsünü dağıtacak. Çimento sektörünün köklü ismi, yatırımcılarına cömert bir kâr payı sunuyor.

Tofaş (TOASO) — 23 Mart 2026 tarihinde hisse başına 17,0000 TL ödeme gerçekleştirecek. Otomotiv üretiminde Türkiye'nin önde gelen markalarından Tofaş, yüksek temettü tutarıyla yatırımcıların radarında yer alıyor.

Koç Holding (KCHOL) — 25 Mart 2026 tarihinde hisse başına 5,8055 TL temettü dağıtacak. Türkiye'nin en büyük holdingi olan Koç Holding, çok sektörlü yapısından elde ettiği kârı ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Temettü yatırımcıları nelere dikkat etmeli?

Temettü ödemelerinden yararlanabilmek için yatırımcıların, ilgili hisseleri ödeme tarihinden önce portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Hisse senedinin temettü hakkı düşme tarihine kadar alınmış olması, kâr payına hak kazanmak için şart. Ayrıca dağıtılan temettüler üzerinden yüzde 10 stopaj kesintisi uygulandığını da unutmamak gerekiyor. Yatırımcıların bu detayları göz önünde bulundurarak portföy planlaması yapması önem taşıyor.