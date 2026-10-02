Cuma günü yeşil sahalarda hem milli maçların heyecanı hem de kulüplerin özel karşılaşmaları yaşanıyor. Avrupa arenasında boy gösteren Ay-Yıldızlı ekibimizin zorlu deplasman maçı, günün en çok araştırılan spor olayı konumunda. Ayrıca Süper Lig'e verilen arada takımlarının son durumunu görmek isteyen taraftarlar, hazırlık müsabakalarının yayın bilgilerini internet üzerinden yoğun bir şekilde sorguluyor.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi üçüncü hafta karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız, Belçika'ya konuk oluyor. Gruptaki gidişat açısından büyük önem taşıyan bu zorlu 90 dakika, bu akşam saat 21.45 itibarıyla start alacak. Futbol tutkunları karşılaşmayı ATV ekranlarından şifresiz ve naklen takip edebilecek.

GALATASARAY PENDİKSPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYINI NEREDE?

Milli arayı maç eksiğini kapatarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor ile özel bir test sınavına çıkıyor. Pendik Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 17.30 olarak belirlendi. Taraftarlar bu özel randevuyu Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden anbean canlı izleme fırsatı bulacak.

2 EKİM CUMA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği Fransa - İtalya maçı başta olmak üzere, bugünün futbol takvimi ve karşılaşmaları yayınlayacak kanallar listesi şu şekilde:

17.00 | Kazakistan - Moldova (Yayın bulunmuyor)

17.30 | Galatasaray - Pendikspor (Hazırlık Maçı / Galatasaray YouTube)

19.00 | Güney Kıbrıs - Ermenistan (Yayın bulunmuyor)

19.00 | Letonya - Karadağ (CBC Sport)

21.45 | Belçika - Türkiye (ATV)

21.45 | Fransa - İtalya (A Spor)

21.45 | Macaristan - Gürcistan (S Sport Plus)

21.45 | Polonya - Romanya (S Sport Plus)

21.45 | Faroe Adaları - Slovakya (Yayın bulunmuyor)

21.45 | Bosna Hersek - İsveç (Yayın bulunmuyor)

21.45 | Ukrayna - Kuzey İrlanda (Yayın bulunmuyor)