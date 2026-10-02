Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ve Süper Lig hakemi Yasin Kol’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alınması sahalarda deprem etkisi yaptı. Kulüpler ve milyonlarca taraftar maçların akıbetini beklemeye başladı.

Futbolda Temiz Eller operasyonu dalgası adliye koridorlarında genişlerken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin ligleri durdurma ya da erteleme yönünde resmi bir kararı bulunmuyor. Spor hukuku uzmanları, alt klasmanlarda bekleyen yüzlerce liyakatli hakem bulunduğunu belirterek liglerin tatil edilmesinin kulüpleri ekonomik çıkmaza sokacağını vurguluyor. Müsabakalar mevcut takvim doğrultusunda oynanmayı sürdürüyor.

Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis, resmi belgede sahtecilik ve hakemlere yönelik tehdit iddiaları inceleniyor. MASAK raporları ve dijital deliller ışığında yürüyen tahkikat derinleştikçe gözler Riva’daki federasyon merkezine çevrildi.

Yargı sürecinde gözaltına alınan kritik isimler

Mali şube polisleri teknik takibin ardından şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Maç sonuçlarını manipüle etme ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. El konulan dijital materyaller bilirkişi heyetlerince inceleniyor.

Soruşturma başlığı Güncel durum Soruşturmayı açan merci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gözaltındaki kilit isimler Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yasin Kol İddialar Yasa dışı bahis, sahtecilik, eziyet, tehdit Maç takvimi Resmi erteleme yok, maçlar oynanıyor

Düdükler susmayacak. Emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, federasyon yetkilileri alt liglerden yetenekli hakemleri üst kadrolara kaydırmak için kriz masası kurdu.

Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Süper Lig maçlarının ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınmış herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Federasyon fikstürü planlandığı şekilde yürütürken, müsabakaların durdurulması halinde ortaya çıkacak sponsorluk krizleri sebebiyle maçların aksamadan devam edeceği belirtiliyor. Hukukçular mevcut hakem havuzunun ligi tamamlamak için yeterli olduğunu ifade ediyor.

Kaos kapıda değil. Ancak soruşturmanın kulüp yöneticilerine sıçraması ve somut şike kanıtlarının belgelenmesi halinde geçici yabancı hakem formülü masaya gelebilir. Şimdilik takvim aynen işliyor.

Yabancı hakem ve liyakat tartışması alevlendi

Yaşanan kriz hakem atama sistemindeki çarpıklıkları yeniden tartışmaya açtı. Hak ettiği halde maç alamayan genç hakemlerin önünün açılması istenirken, derbiler için Avrupa'dan elit hakem getirilmesi önerisi kulüpler tarafından dile getiriliyor.

Adalet terazisi yeniden kuruluyor. Türk futbolunu saran şüphe bulutlarını dağıtmak isteyen federasyon, savcılıktan gelecek resmi evraklara göre disiplin kurullarını derhal harekete geçirecek.