Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk haftasında Ankara deplasmanında İlbank ile kozlarını paylaşıyor. İzmir’in Sultanları, 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Uslu, genç ve dinamik kadrodan oluştuklarını, Bulgar başantrenör Radoslav Arsov’un kısa sürede uyum sağladığını belirtti. Sultanlar Ligi’ndeki rekabete dikkat çeken eski voleybolcu Zeynep Seda Uslu, Rusya’nın tekrardan uluslararası arenadaki temsiliyetini değerlendirdi.

“Her sezon ayrı heyecan”

Sultanlar Ligi’nde her sezon ayrı bir heyecanın olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Her sezon başlarken aynı heyecan hep oluyor. Ben oyuncuyken de oluyordu, şimdi bu pozisyondayken de oluyor. Takımımızda geçen seneden kalan oyuncularımız var ama büyük oranda değişen bir takım kadrosu var. Antrenör kadrosunda da değişiklikler oldu. Başntrenörümüz değişti, bir tane yardımcı antrenörümüz ve performans koçumuz değişti” dedi.

“Sultanlar Liginde üst seviyede rekabet”

Sultanlar Ligi’nde üst düzey bir rekabetin ve kalitenin olduğunu vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Altyapıdan dört tane genç sporcu dâhil ettik. Biraz daha yaş ortalaması genç bir takım. Geçen seneden kalan daha tecrübeli oyuncularımız da var. Yani biraz onları karıştırmaya çalıştık. Çünkü Sultanlar Ligi’ni biraz bilmek önemli ama oyuncuların yeni bir heyecanla geliyor olması da önemli. Ligin kalitesinde zaten yıllardır devam eden bir artış var. Her sene ben sporcuyken bile, ‘Bu sene biraz daha zorlaştı’ diyorduk. Geldiğimiz seviye gerçekten üst düzey. Bir de hedefler yüksek, herkesin çıtası yükseldi” diye konuştu.

“Genç ve dinamik kadro”

Genç ve dinamik bir kadrodan oluştuklarını, başantrenör Radoslav Arsov’un gençlere önemli şans ve fırsat tanıdıklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Radoslav Arsov’un tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesi, Rusya’da da çalıştı, başka ülkelerde, Fransa’da, Bulgaristan’da görev aldı. Genç oyuncularla çalışma tecrübesi olan bir antrenör. Biz de takımın yaş ortalamasının gençleşmesi bakımından, daha dinamik ve savaşçı bir ruha bürünmesinde böyle bir antrenörle çalışmanın daha iyi olacağını düşündük. Yani takımın kurgusunu kafamızda stratejik olarak planlamadan önce antrenörle başladık. Sonra onunla beraber oyuncuların kurgusunu yapmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

“Adaptasyon gücü yüksek”

Bulgar başantrenör Radoslav Arsov’un adapyaston gücünün yüksek olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Radoslav Arsov, tecrübeli bir antrenör. Bu anlamda Rusya Ligi’nde başarıları olan bir antrenör ama Sultanlar Ligi’ne de alışma süreci olacaktır. Sonuçta buranın kültürü farklı, yemeği farklı vesaire. Ama adaptasyon gücü çok yüksek. Direkt geldiğinin birinci haftası herkesle Türkçe konuşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın çok değerli sporcuları var”

Rusya’nın tekrardan uluslararası spor organizasyonlarında yer almasını değerlendiren Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Hem Rus kulüpleri hem de milli takımları uluslararası turnuvalarda… Alt milli takımlar kategorilerinde bazı yarışlara katılmalarına izin veriliyordu. Ama Rusya’nın çok değerli sporcuları var. Biz onları uluslararası arenada izlemeyi özledik. Voleybolu seviyorsanız taraf olmadan konuşmak gerekirse, Rus yıldızlarının kendi milli takımlarında gösterecekleri performansları, farklı farklı bölgelerde o kadar iyi oyuncuları varken onların bir arada oynadıklarında nasıl bir kadro kuracaklarını görmeyi her voleybolseverin isteyeceğini düşünüyorum” dedi.

“Filenin Sultanlar her zaman favori”

Filenin Sultanlarının her zaman favori olduğunu söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün menajeri Zeynep Seda Uslu, “Geri gelecekler uluslararası arenalara. Bu, bizim Filenin Sultanları için bir şeyi değiştirmiyor. Biz yine çıkarız, mücadelemizi veririz. Hak eden kazanır zaten. Bu meydan okuma onlar için çok normal bir meydan okuma olur. Yenerler, yenilirler, orasını bilemem. Ama zaten biz iddialıyız. Onların buraya gelip çıtanın yüksekliğini göstermeleri de çok keyifli olur” diye sözlerini sonlandırdı.