Türkiye'deki futbol gündemi, hakem camiasına yönelik başlatılan geniş çaplı adli operasyonun ardından hafta sonu fikstürünün akıbetine kilitlenmiş durumda. Üst klasman düdük sahiplerinin ve yöneticilerin peş peşe emniyet güçlerince alınması, kulüpleri ve milyonlarca taraftarı müsabakaların oynanıp oynanmayacağı konusunda derin bir meraka sürükledi.

TFF'DEN SÜPER LİG İÇİN RESMİ ERTELEME KARARI ÇIKTI MI?

Mevcut hukuki krizin ortasında taraftarların cevabını en çok aradığı konu, maç programının askıya alınıp alınmadığı oldu. An itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden fikstürün durdurulmasına veya haftanın müsabakalarının iptal edilmesine yönelik kamuoyuna duyurulmuş herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Kurumdan aksi yönde acil bir tebligat gelmediği müddetçe liglerdeki takvimin normal akışında devam etmesi bekleniyor.

HAKEM YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen adli süreç çerçevesinde dün gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig kadrosunda yer alan yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ile orta hakem Yasin Kol, güvenlik birimlerince gözaltına alındı. Operasyonun zamanlaması dikkat çekerken; Yasin Kol'un Trabzonspor ve Drogheda United takımları arasındaki özel müsabakanın bitiminin hemen ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi. Söz konusu spor adamlarına yöneltilen ağır iddialar arasında görevi kötüye kullanma, 7258 sayılı yasaya muhalefet etme ve evrakta sahtecilik eylemine iştirak gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Hatırlanacağı üzere aynı dosya kapsamında daha evvel MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplam 7 yönetici ve yetkili için benzer işlemler uygulanmıştı.

ESKİ HAKEM DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN YENİ GÖZALTI İDDİASI

Emniyetin yürüttüğü soruşturmaya bilgisine başvurulmak üzere tanık sıfatıyla dahil edilen eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel ise sürecin gidişatına dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmayan Bitnel, adaletin mercek altına aldığı isim yelpazesinin daha da genişleyeceğini ve kısa vade içerisinde farklı hakemlerin de emniyete çağrılabileceğini savundu. Sürecin bu kadar çok sayıda MHK üyesi, gözlemci ve hakemi kapsaması durumunda futbol müsabakalarının sağlıklı bir ortamda yapılamayacağını öne süren eski hakem, şahsi öngörüsüne dayanarak büyük bir ihtimalle TFF'nin mecburi bir erteleme yoluna gideceğini iddia etti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HANGİ DOSYALARI İNCELİYOR?

Futbol camiasının üzerine adeta kabus gibi çöken soruşturmanın ana omurgasını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinlemesine mercek altına aldığı kurumsal usulsüzlük iddiaları oluşturuyor. Adli makamların incelediği ana başlıklar arasında; haftalık müsabaka atamalarının nasıl yapıldığı, hakemlerin puanlama sistemlerine dışarıdan müdahale edilip edilmediği ve klasman belirleme süreçlerindeki yasadışı liyakat ihlalleri bulunuyor. Adli birimlerden ve federasyon yönetiminden gelecek resmi açıklamalar, hem sanıkların hukuki durumunu hem de Türk futbolunun bu krizden nasıl çıkacağını netleştirecek.