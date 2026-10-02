A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda çıkacağı zorlu sınav öncesinde taraftarlar, hücum hattının en formda isimlerinden Kenan Yıldız'ın kafilede bulunmayışının nedenlerini araştırıyor. İtalya'daki performansıyla dikkat çeken genç yeteneğin yokluğu, teknik heyetin planlarını değiştirirken oyuncunun sağlık tablosuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

KENAN YILDIZ BELÇİKA TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN FORMA GİYMİYOR?

İtalyan devi Juventus'ta kariyerini sürdüren milli futbolcu, ayağındaki kırık gerekçesiyle milli takım kadrosuna dahil edilemedi. Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında dinlenme ve tedavi sürecine geçen yetenekli oyuncu, Belçika karşısında forma giyme şansını kaybetti.

JUVENTUS'UN DUYURDUĞU SAKATLIK NEYDİ, AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ Mİ?

Kulüp doktorlarının 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptıkları tetkikler sonucunda, futbolcunun sol ayak beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık meydana geldiği anlaşıldı. Teşhisin netleşmesiyle birlikte operasyon masasına yatan oyuncuya osteosentez cerrahisi uygulandı. Çizme temsilcisi tarafından yapılan resmi duyuruda, müdahalenin hedeflendiği gibi kusursuz tamamlandığı ve oyuncunun hızla fizik tedavi programına alındığı bilgisi paylaşıldı.

KENAN YILDIZ SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ AY YOK?

Yıldız forvetin çimlere dönüşüne dair İtalyan kulübünden netleşmiş kesin bir gün açıklaması henüz gelmedi. Ancak sakatlığın derecesi dikkate alındığında oyuncunun takriben üç ay boyunca müsabakalardan uzak kalması öngörülüyor. Tedavi sürecinin uzunluğu sebebiyle eylül ve ekim maçlarını kaçıran futbolcunun, kasım ayındaki milli fikstürde de ay-yıldızlı formadan ayrı kalması bekleniyor. Sahalara tam olarak ne zaman döneceği, rehabilitasyon safhasının ilerleyişine göre kulübün yayımlayacağı yeni bültenlerle belli olacak.