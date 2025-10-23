Son Mühür - Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi arasında 2019 yılından bu yana sürdürülen “Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı” protokolü yenilendi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türk dünyası yükseköğretiminde sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

İş birliği protokolü yenilendi

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında 2019 yılında başlatılan “Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı” protokolü yenilendi. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesinde düzenlenen törene EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, ADAU Rektörü Doç. Dr. Zafer Gurbanov, Azerbaycan devlet temsilcileri ve iki üniversiteden akademisyenler katıldı.

Budak: “Güçlü iş birliğini sürdürmenin gururunu yaşıyoruz”

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk yükseköğretiminde örnek bir model haline gelen iş birliğinin altıncı yılında da aynı kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Budak, “Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürüttüğümüz İkili Diploma Programımızın altıncı yılında protokolümüzü yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Ortak kültür ve mirası paylaştığımız Azerbaycan ile eğitim, öğretim ve akademik iş birliklerimizi daha da güçlendirmek, Türk dünyasında kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

“70 yıllık bilgi birikimimizi kardeş ülkemizle paylaşıyoruz”

Protokolün, Ege Üniversitesi’nin 70 yıllık akademik birikimini kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşma fırsatı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, “Uluslararası nitelik taşıyan bu protokol kapsamında eğitimler, Ziraat Fakültemizin programlarıyla eşdeğer olarak yürütülüyor. Akademisyenlerimiz Azerbaycan’da ders veriyor, öğrencilerimiz ise eğitimlerinin son yılında Ege Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdürerek tüm imkânlardan yararlanıyor. İlk mezunlarımızı verdik. Bu program, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi.” dedi.

Budak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın destekleriyle yürüttüğümüz bu örnek programın iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gurbanov: “Program yüzde 100 dolulukla devam ediyor”

ADAU Rektörü Doç. Dr. Zafer Gurbanov da programın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, 2025-2026 akademik yılı öğrenci kayıtlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Gurbanov, iki üniversite arasındaki güçlü akademik bağların, tarım bilimlerinde uluslararası nitelikte yeni fırsatlar yaratmaya devam ettiğini söyledi.