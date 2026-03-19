Son Mühür / Beste Temel - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayınladığı anlamlı bir mesajla tüm hemşehrilerinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ramazan ayının manevi huzurunun ardından gelen bu müstesna günlerin önemine dikkat çeken Saygılı, bayramın birleştirici gücüne vurgu yaparak barış ve esenlik dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

“Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam”

Başkan Bilal Saygılı’nın kamuoyuyla paylaştığı mesajın tamamı şu şekildedir:

“Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerin; milletimize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bugün Türkiye, yalnızca kendi vatandaşlarının değil; gönül coğrafyamızın ve mazlum milletlerin de umudu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemiz; bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve insani dramlar karşısında dimdik durmakta, adaletin, barışın ve hakkaniyetin sesi olmaya devam etmektedir. Türkiye; diplomatik gücü, insani yardımları ve kararlı duruşuyla sadece masada değil, sahada da etkin bir aktör olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. Nerede bir zulüm varsa karşısında duran, nerede bir mağdur varsa yanında olan bu anlayış, milletimizin köklü medeniyet değerlerinden beslenmektedir. Ancak bizler biliyoruz ki; gerçek bayram, silahların sustuğu, gözyaşlarının dindiği, masumların yüzünün güldüğü bir dünyada yaşanacaktır. Bu vesileyle başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada devam eden çatışmaların ve savaşların bir an önce sona ermesini, barışın ve huzurun hâkim olmasını temenni ediyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bizler, milletimizle gönül bağlarımızı her daim güçlü tutmaya, dayanışmayı büyütmeye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli İzmirliler olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”