Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) satışa çıkardığı Aydınlı Grubu, rekor bir bedelle el değiştirdi. İhalede en yüksek teklifi veren Saat&Saat, 20,3 milyar TL karşılığında grubun yeni sahibi oldu.

Aydınlı Grubu bünyesinde dünya markaları Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. bulunuyor. Satışın gerçekleşmesiyle birlikte Türkiye’de hazır giyim ve moda sektörünün dengelerinin değişmesi bekleniyor.

Saat&Saat’in bu dev satın alma ile yalnızca saat sektöründe değil, giyim ve moda alanında da gücünü artıracağı öngörülüyor.

TMSF, satışa ilişkin resmi onayın ardından devir sürecinin başlayacağını duyurdu.