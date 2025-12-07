Son Mühür- Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre altın, Merkez Bankaları'nın ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının ardından Çin ve Japonya arasında yaşanan Tayvan gerilimi, NATO'nun dağılma riskinin gündeme gelmesi ve Orta Doğu'da istenen barışın tam anlamıyla sağlanamamış olması altına olan talebi de diri tutuyor.

2022-2025 döneminde Merkez Bankaları'nın altın talebi, 2010-2022 dönemini ikiye katlamış durumda.

Altın talebi ikiye katlandı...



400-500 ton civarında seyreden altın talebi günümüzde 1.000 tonu aşmış durumda.

Altın rezervini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarmaya kararlı olan Polonya listenin ilk sırasında yer alıyor.

2022'den bu yana merkez bankalarının altın talebi yıllık 1.000 tonu aştı. Polonya, 2025'in ilk yarısında alımlarda 67.2 ton altın ile ilk sırada yer aldı. 23 ülke rezervlerini artırırken, Türkiye 2025 ilk yarısında 17.2 ton altın rezervi artışıyla Azerbaycan, Kazakistan ve Çin'in ardından 5.sırada yer aldı.



Kim, ne kadar altın aldı?



Polonya 67.2 ton

Azerbaycan 34.5 ton

Kazakistan 22.1 ton

Çin 19 ton

Türkiye 17.2 ton

Çekya 10.8 ton

Kamboçya 8 ton

Katar 5.3 ton

Hindistan 3.8 ton

Gana 2.5 ton