Yeni Buca Stadı’nda oynanan ve İl Güvenlik Kurulu kararıyla Altay taraftarının alınmadığı derbiye her iki takım da altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında hakem İsmail Güzel'in Altay lehine verdiği penaltı kararı ise maçın kırılma noktası oldu. Sarı-lacivertli yönetimin ve taraftarların hatalı olduğunu savunduğu bu karar sonrası penaltıyı gole çeviren Mehmet Onur Yıldız, konuk ekibi ilk yarının sonunda 1-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertliler Bursa deplasmanında çıkış arayacak

İkinci yarıya da hızlı başlayan Altay, 59. dakikada Mehmet Nur Kaymaz’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. Bucaspor 1928, 68. dakikada Aybars Gök ile farkı 1’e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla 3 puanda kalıp haftayı 13. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, derbi mağlubiyetini unutmak ve kötü gidişatı durdurmak amacıyla gözünü bu hafta deplasmanda oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçına çevirdi.