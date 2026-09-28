Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların bütçesini korumak amacıyla kurduğu sosyal tesislerle dikkat çekiyor. Üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları ve hasta yakınları başta olmak üzere ilçenin farklı kesimlerine hitap eden bu işletmeler, uygun fiyatlı ve hijyenik hizmet sunuyor.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ekonomik koşulların zorlaştığına dikkat çekerek, amaçlarının vatandaşların bütçesini sarsmadan kaliteli hizmete erişmesini sağlamak olduğunu belirtti. Benzer, Bucafe 1928, Ray Büfe, Vagon Büfe ve Boudja Gastro gibi tesislerle taze ve lezzetli ürünleri bütçe dostu fiyatlarla sunduklarını ifade etti.

Öne çıkan işletmeler ve lokasyonları

Belediyenin hayata geçirdiği sosyal tesisler stratejik noktalarda hizmet veriyor:

Buca 1923 Ray Büfe: Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin karşısında yer alıyor. Hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği tesiste çay, kahve, soğuk içecekler, günlük sandviç ve atıştırmalıklar sunuluyor.

Vagon Büfe: Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesine yürüme mesafesinde, Orgeneral Cumhur Asparuk Meydanı'nda bulunuyor. Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği bir buluşma noktası haline geldi.

Bucafe 1928: Dumlupınar Mahallesi'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi yakınında hizmet veriyor. Kahve çeşitlerinin yanı sıra belediyenin üretim tesisi olan taze tatlılar ve unlu mamuller satılıyor.

Boudja Gastro: Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki tarihi Hacı Davut Fargoh Köşkü'nde (Pembe Köşk) faaliyet gösteriyor. İşletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı "Gastronomi Turizm Belgesi" ile İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nun "Turuncu Çember" sertifikasına sahip.

