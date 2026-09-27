Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta büyük heyecan devam ediyor. Alt liglerde birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanıyor. Sezonun dördüncü haftasında Bucaspor evinde Altay Spor Kulübü’nü misafir ediyor. İki İzmir temsilcisi, Yeni Buca Stadyumu’nda karşılaşıyor. Dev İzmir derbisi bugün saat 19:00’da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından mücadelenin hakemleri; İsmail Güzel, Sabır Sultanoğlu, Gökhan Baş, İbrahim Halil Eski olarak belirlendi.

Altyapıdan A takıma

Bucaspor 1928, genç ve dinamik kadro ile dikkat çekerken 21.2 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Altay Spor Kulübü ise 22.6 yaş ortalaması ile sahaya çıkıyor. İzmir’in iki köklü spor kulübü, ekonomik ve finansal açından zor zamanlardan geçerken altyapılardan A takıma yetiştirdiği oyuncularla dikkat çekiyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü ile Yasin Güleryüz, gençlere önemli süreler veriyor.

İzmir derbisinde büyük heyecan!

İzmir’in iki güzide takımı, galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Bucaspor 1928, en son oynadığı müsabakada Ankara deplasmanında Etimesgut Spor Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu. Altay Spor Kulübü ise Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş’ye 2-1’lik skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puanla 12.sırada yer alırken siyah-beyazlılar 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puanla 13.sırada mücadele ediyor. Her iki İzmir takımı içinde sıralamada önemli maç olacak. Derbiyi kazanan takım sıralamada avantajı kapacak.

Altaylı taraftarlara derbi yasağı!

Sarı fırtınalar Yasin Güleryüz yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı. Bucaspor’da Muammer Kağan Uslu ile Yağız Mete Daş, üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Bugün oynanacak olan İzmir derbisinde sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre; İzmir derbisinde Altaylı taraftarlar stadyuma alınmayacak. Altay'ın ilk hafta evinde misafir ettiği Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra iki takım taraftarları İZBAN Alsancak İstasyonu'nda karşı karşıya gelerek olay çıkarmıştı. Bugün oynanacak olan Altay Spor Kulübü, Bucaspor maçında binlerce kolluk kuvvetin görev alması bekleniyor.

“Yasağı kabul etmiyoruz”

Derbi yasağına karşı açıklamalarda bulunan taraftarlar Forza Altay taraftar grubu, “Bucaspor taraftarlarının paylaşımları yüzünden Altay taraftarına deplasman yasağı getirilmesini kabul etmiyoruz. İl Güvenlik Kurulu’na sesleniyoruz: Bu karar derhal kaldırılmalı. Tamamı altyapımızdan yetişen çocuklarımızın yanında, gittikleri her yerde olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sarı fırtınalardan taraftar desteği!

Bucaspor, taraftarlarını derbiye davet etti. Bucaspor 1928 resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilet fiyatlarını açıkladı. 27 Eylül Pazar günü Buca Arena'da Altay SK ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet fiyatları: Maraton Tribün: 75 T, Kapalı Tribün: 100 TL, VIP C Tribün: 250 TL, Satış Noktası: Stadyum Gişeleri (27 Eylül Maç Günü)