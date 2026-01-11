Son Mühür- Mısır'da Muhammed Mursi'ye karşı darbeyle fiili olarak iktidarı ele geçiren Absülfettah Sisi, son parlamento seçimlerinden istediği sonucu almayı başardı.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, üç aydan fazla bir süre önce başlayan parlamento seçimlerinde son 49 sandalyenin sonuçlarını Cumartesi günü açıkladı ve Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye anayasayı değiştirmek için ihtiyaç duyduğu süper çoğunluğu sağladı.



İlk sonuçlar iptal edilmişti...



Son sandalyelerin sonuçları, ilk sonuçların iptal edildiği seçim bölgelerinde yapılan yeniden oylama nedeniyle gecikmişti.

Geçtiğimiz hafta Mısır Devlet Enformasyon Servisi, muhalefet partilerinin ve bağımsızların 568 seçilmiş sandalyenin 158'ini, yani yaklaşık yüzde 28'ini kazanma yolunda olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Sisi'nin ayrıca parlamentodaki 596 sandalyeden yüzde 5'ini yani 26 sandalye sahibini daha atama şansı var.

Mısır'da anayasayı değiştirmek için üçte iki çoğunluk gerekiyor.