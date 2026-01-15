Haşlanmış yumurta, kahvaltı sofralarında sıkça tercih edilmesine rağmen pişirme sırasında yaşanan çatlama ve soyma sorunlarıyla biliniyor. Profesyonel mutfaklardan ev hanımlarının tarif defterlerine giren kürdan yöntemi, bu sorunlara pratik bir çözüm sunuyor.

Yumurtaların soğuk dolaptan çıkarak kaynar suya bırakılması, ani ısı değişimine neden oluyor. Bu ısı şoku, yumurtanın içinde basınç artışına yol açarak kabuğun çatlamasına sebep olabiliyor. Haşlama suyuna atılan tek bir kürdanın, bu süreci dengelediği belirtiliyor.

Kürdan suyun hareketini dengeliyor

Kaynama sırasında suyun içinde oluşan yoğun hareketlilik ve mikro basınç dalgaları, yumurtaların birbirine çarpmasına neden olabiliyor. Suyun içine bırakılan kürdan, kaynama esnasındaki bu kaotik hareketleri yumuşatarak yumurtaların darbe almasını engelliyor. Böylece kabuk çatlama riski azalıyor.

Kabuk soyma sorunu da azalıyor

Özellikle taze yumurtalarda kabuk zarı, yumurta beyazına daha sıkı yapışıyor. Bu durum, soyma işlemini zorlaştırıyor. Kürdanlı haşlama tekniği, ısının yumurtanın dış zarından iç kısmına daha dengeli şekilde yayılmasına yardımcı oluyor. Pişme tamamlandığında kabukların daha kolay ayrıldığı ifade ediliyor.

Ekstra maliyet gerektirmiyor

Yöntemin uygulanması için ek bir malzemeye veya özel bir hazırlığa ihtiyaç duyulmuyor. Tenceredeki yumurta sayısı ne olursa olsun, suya atılan bir adet kürdan yeterli oluyor. Kaynama şiddeti ve yumurtanın tazeliği sonucu etkileyebilse de, yöntemi deneyenlerin büyük bölümü haşlama kalitesinin arttığını belirtiyor.

Basitliğiyle öne çıkan bu yöntem, mutfakta yaşanan küçük ama can sıkıcı sorunlara pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor ve kahvaltı hazırlığını daha sorunsuz hale getiriyor.