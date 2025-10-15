Son Mühür - Mattia Ahmet Minguzzi davasında önemli bir gelişme meydana geldi.

DMM'den açıklama

Son duruşmada, cinayete karıştığı belirtilen sanıkların engelli raporu aldığı iddia edilmişti. Bu iddialar büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklamada, söz konusu raporun 'engellilik raporu' değil, 'kaynaştırma raporu' olduğunu belirterek iddiaları yalanlamıştı.

Tepkiler sonrası davadan çekildi

Son duruşmada tepkilerin hedefi olan sanık A.Ö.’nün avukatı, davadan çekildi. Avukat, çekilme dilekçesinde, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.