Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlara girişimcilik ve e-ticaret eğitimi verilecek. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak için çalışıyoruz” dedi.

Kadın emeğine değer katan iş birliği

Konak Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve istihdamı artırmak amacıyla Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Rotary Federasyonu Temsilcisi Zafer Menteşeoğlu, Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) protokolünü imzaladı. Protokol, kadınlara mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, girişimci kadınlara rehberlik etmeyi ve onların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Kadınların güçlü olduğu bir Konak hedefindeyiz”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Konak Belediyesi olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle kadın emeğini görünür kılmaya ve kadın istihdamını artırmaya katkı sağladık. Bu özel projeyle de girişimci kadınlara rehberlik edecek, onlara destek olacağız. Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak hedefiyle çalışıyoruz.”

Başkan Mutlu, özellikle dezavantajlı bölgelerde kadınların toplumsal hayata katılmasını önemsediklerini belirterek, “Açtığımız meslek edindirme kursları, kütüphaneler ve ücretsiz oyun evleriyle kadınların yaşamına dokunmaya devam edeceğiz. Güçlü kadınlarla güçlü bir Konak için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Kadınlara dijital destek

GİKA Projesi kapsamında, kadınların el emeği ürünlerini dijital ortamda pazarlayabilmeleri için e-ticaret eğitimiverilecek. Kadınlar, bu eğitim sayesinde ürünlerini çevrim içi mağazalarda satışa sunma imkânına sahip olacak.

“1 ayda dijital girişimcilik eğitimi”

GİKA Projesi Yürütücü Lideri Zafer Menteşeoğlu, iş birliği nedeniyle Konak Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Özellikle dezavantajlı bölgelerde evlerinden çıkamayan ama üretmek isteyen kadınlar için projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda 1 ay sürecek ücretsiz e-ticaret eğitimi düzenliyoruz ve kadınlara internet üzerinde mağaza açma hakkı tanıyoruz. Yaklaşık 2 yılda 2 bin kadın bu olanaktan yararlandı” dedi.

Kadın istihdamında yeni dönem

Düzenlenen imza törenine, Başkan Mutlu ve GİKA Projesi Yürütücü Lideri Zafer Menteşeoğlu’nun yanı sıra Rotary Federasyonu Başkan Yardımcıları Pınar Aksoy, Ebru Yağcı, Şardan Yamaç ve belediye bürokratları katıldı.

Protokolün, Konak’taki kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sunması hedefleniyor.