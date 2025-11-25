Alpaslan Yüce'nin açıklaması, partinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde dar ve tepkisel bir siyasal pozisyona dönüştüğünü vurguluyor. İstifa, kırgınlık değil ilkesel bir tutum olarak nitelendirildi. İYİ Parti cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Alpaslan Yüce Kimdir

Prof. Dr. Alpaslan Yüce, akademik kariyerini iktisat ve idari bilimler alanında sürdürdü. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütürken istifa etti ve siyasete yöneldi.

Yüce, 2023 seçimlerinde İYİ Parti Kars milletvekili adayı oldu. Parti içinde Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi. 2024'te AR-GE, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanlığı'na atandı. Aynı yıl Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Akademik çalışmaları, ekonomi politikaları ve yönetim bilimleri üzerine yoğunlaştı. Siyasete girişi, İYİ Parti'nin kurultaylarında belirginleşti. Yüce, partinin stratejik planlama süreçlerinde rol aldı.

Alpaslan Yüce Neden İstifa Etti

Alpaslan Yüce, istifa kararını sosyal medya platformu X üzerinden açıkladı. Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabasının net bir vizyon oluşturmayı güçleştirdiğini belirtti. Bu durumun seçmen güvenini zedelediğini ve parti içi işleyişte fikirlerin kim tarafından söylendiğine göre değerlendirilmesine yol açtığını ifade etti.

Yüce, Türkiye'nin sorunlarına yönelik uzun vadeli ve bütüncül program geliştirme gayretlerinin kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemlediğini dile getirdi. İstifanın kişisel konfor değil, ilkesel yenilenme gereği olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, siyaset kültürünün dönüşümünün partilerin iç yenilenme kapasitesiyle mümkün olacağını söyledi. Demokratik temsiliyetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla dayanması gerektiğini savundu.

İYİ Parti'deki İstifa Süreci

Alpaslan Yüce'nin istifası, 14 Kasım'da genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasıyla başladı. Bu adım, parti içindeki stratejik farklılıkları yansıtıyor. Yüce, AR-GE ve Siyaset Akademisi Başkanlığı'nı da bıraktı.

Parti, son dönemde birden fazla üst düzey istifayla karşılaştı. Yüce'nin ayrılışı, merkez parti vizyonundan uzaklaşma eleştirilerini güçlendirdi. İYİ Parti, kurultay sonrası yeniden yapılandırma sürecinde yer alıyor.

Yüce'nin açıklaması, parti yönetiminin tepkisel politikalarını eleştirdi. Seçmen nezdinde güven kaybına işaret etti. Siyasi analistler, bu istifanın parti içi tartışmaları alevlendireceğini öngörüyor.

Yüce, istifa sonrası yeni bir siyasi oluşum sinyali vermedi. Açıklamasında Türkiye'nin geleceğine umut bağladı. Parti üyeliğinden ayrılması, İYİ Parti'nin kadro kaybını artırdı. Gelecek kurultaylarda bu durum gündeme gelecek.