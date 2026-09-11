Son Dakika!! İzmir Adliyesi’nde Avukata Saldırı 3 Tutuklama

İzmir Adliyesi’nde avukata yönelik saldırı girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Son Mühür Gazetesi muhabiri Cumhur Erkek'in aktardığı bilgilere göre; adliye içerisinde bir avukata yönelik saldırı ve linç girişiminin ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı verildi.

Ne olmuştu?

Olay İmal'in 64. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen "kasten yaralama" davasının duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldiği sırada yaşandı Duruşma salonunun bulunduğu bölümde karşı taraf ve yakınlarından oluşan kalabalık bir grubun avukata saldırdığı belirtildi.

İddiaya göre; kalabalık grup, adliye içerisindeki duruşma salonunun önünde İmal'a yönelik saldırıya geçti. Tekme ve yumrukların kullanıldığı saldırı sırasında avukat çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan arbede, adliye koridorlarına kadar taşındı.

Saldırı sırasında çevrede bulunan vatan2daşlar, diğer avukatlar ve adliye güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Kalabalığın müdahalesiyle saldırganların uzaklaştırılması sağlanırken, İmal da çevresindekilerin yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

Kamera görüntüleri incelendi

Avukata yönelik saldırı anları adliyenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, duruşma salonu önünde başlayan arbedenin adliye içerisinde devam ettiği görüldü.

Saldırının ardından hastaneye giden İmal, vücudunun çeşitli yerlerindeki darp izleri nedeniyle sağlık raporu aldı. Ardından kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.

İmal'in şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.