Antalya bir kez daha orman yangınıyla mücadele ediyor. Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa sürede kontrol dışına çıkarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Alevlerin evlerin kapısına kadar dayanmasıyla birlikte bölgede tahliye çalışmaları başlatıldı.

720 kişi tahliye edildi, mahalleler boşaltıldı

Yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski nedeniyle güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Şu ana kadar bölgede toplam 254 ev tedbir için boşaltılırken, 720 vatandaş hızlıca güvenli bölgelere taşındı.

Aksu’ya bağlı Karaöz Mahallesi’nde 10 evden 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 evden 105 kişi ve 18 ahır, Yeşilkaraman Mahallesi’nde ise 40 evden 151 kişi tahliye edildi.

Yangının rüzgarla sıçradığı Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde ise alevlerin yerleşim alanlarındaki etkisi arttı. Mahallede 175 ev boşaltılarak 439 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor

Alevleri kontrol altına alabilmek için bölgede söndürme çalışması titizlikle yürütülüyor. Havadan 3 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter aralıksız su atımı yaparken, karada ise 165 arazöz, 30 iş makinesi, 7 TOMA ve 112 araç ile yangına karşı yoğun müdahale başlatıldı.

Sahada aktif olarak görev alan personel sayısı ise 1.037’ye ulaştı. Yangının büyüklüğü karşısında çevre iller de harekete geçti.

Konya, Isparta ve Burdur AFAD ekiplerinin yanı sıra Karaman ve Isparta belediyeleri ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı takviye ekipler de Antalya’daki söndürme çalışmalarına destek veriyor.