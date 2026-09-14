Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerine yönelik milyarlarca liralık sermaye artışı Eylül ayı olağan meclis oturumunun birinci birleşiminde gündeme gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri İZULAŞ A.Ş. ve İZELMAN A.Ş.’deki sermaye paylarını korumak amacıyla sermaye artışlarına katılacak. Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün de sermaye ortağı olduğu İZULAŞ A.Ş.’deki payına yönelik sermaye artışı kararı meclisin gündeminde yer alacak.

İZULAŞ’a 5 milyar liralık sermaye artışı

İZULAŞ A.Ş.’nin 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda sermaye artışı kararı alındı.

Bu karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZULAŞ A.Ş.’deki sermaye payının korunabilmesi için 5 milyar 57 milyon 536 bin TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi mecliste görüşülecek.

İlgili önerge şu şekilde:

“Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ’ın 03/09/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen 5.057.536.000,00 TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi”

İZELMAN'a 1 milyarlık sermaye artışı

İZELMAN A.Ş.’nin 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketteki sermaye payının korunması için belediyeye düşen rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi isteniyor.

İlgili önerge şu şekilde;

“Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş’nin 03/09/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZELMAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen 1.345.845.010,00 TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi.