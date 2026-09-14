Son Mühür- Uzun bir tatilin ardından okul zilleri bu sabah çaldı. Bununla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli öğrenci ve öğretmenlere yeni okul döneminde başarılı ve verimli bir eğitim yılı diledi.

"Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını olumsuz etkilemekte!

Ancak yeni eğitim yılının heyecanının eğitim sisteminin yıllardır çözülemeyen temek sorunlarının gölgesinde başladığını iddia eden Türeli "Son yıllarda eğitim politikalarında yaşanan değişiklikler, bilimsel ve laik eğitimin aşındırılması ve müfredatta yaşanan istikrarsızlıklar, çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini daha da zayıfladı"

Eğitim politikalarının pedagojik ve bilimsel ölçütlerden ziyade ideolojik tercihler doğrultusunda şekillendirildiğini savunan Türeli, "Bu anlayışın sonucunda eğitim, çağdaş ve kamusal niteliğinden uzaklaştırılmış; eğitim politikaları pedagojik ve bilimsel ölçütlerden ziyade ideolojik tercihler doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Ancak eğitimde yaşanan sorunlar bununla da sınırlı değildir. Uygulanan özelleştirme politikaları sonucunda kamusal eğitim önemli ölçüde tahribata uğramıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 395 olan özel okul sayısı bugün yaklaşık 14 bin 700'e ulaşırken, bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 1,5 milyona yaklaşmıştır. Eğitim hakkının kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılarak giderek bir eğitim harcamasına dönüştürülmesi, eğitimde fırsat eşitliğini daha da zayıflatmıştır" diye konuştu.

Ayrıca eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin öğretmen açığı ve atama bekleyen on binlerce öğretmenin yaşadığı mağduriyet olduğu vurgusu yapan Türeli sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta atanamayan öğretmenler mesleklerini icra etmeyi beklerken, diğer tarafta okullarımız öğretmen eksikliği nedeniyle ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına mahkûm edilmektedir. Bu durum hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından ciddi bir güvencesizlik yaratmaktadır.

Bunun yanında birçok bölgede derslik yetersizliği devam etmekte, kalabalık sınıflar eğitimde fırsat eşitliğini zedelemektedir. Okulların fiziki ve teknik alt yapısındaki eksiklikler de eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir. Depreme dayanıklılık sorunları, laboratuvar, kütüphane ve spor alanı eksiklikleri ile teknolojik donanım yetersizlikleri çağın gereklerine uygun bir eğitim anlayışının önünde engel oluşturmaktadır"

"Eğitimin Cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanması gerek!

CHP olarak eğitim konusundaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan Türeli, eğitimin Cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanması gerektiğini tek tek şöyle sıraladı:

"Eğitim, cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanmalı.

Bilimsel, laik, nitelikli ve eşit eğitim için bütçeden daha fazla kaynak ayrılmalı.

Öğretmen atamaları ihtiyaçlar doğrultusunda hızlandırılmalı, ücretli ve sözleşmeli

öğretmenlik uygulamalarına son verilerek tüm öğretmenlerimiz güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır.

Derslik açığı kapatılmalı, okulların fiziki ve teknik altyapı eksiklikleri giderilmeli, öğrencilerimizin çağdaş eğitim koşullarına erişimi sağlanmalıdır.

Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununun çözümü için devlet yurtlarının kapasitesi artırılmalı ve güvenli, erişilebilir barınma imkanları yaygınlaştırılmalıdır.

Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitimde başarılarının desteklenmesi amacıyla tüm okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek uygulaması hayata geçirilmelidir.

Aynı zamanda öğrencilerin ekonomik koşulları gözetilerek burs ve kredi destekleri artırılmalı, hiçbir gencimiz maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmek zorunda bırakılmamalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, beslenme ve barınma haklarının eksiksiz biçimde güvence altına alınmasının, çağdaş, bilimsel velaik eğitim anlayışının güçlendirilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz"