Muğla'nın Datça ilçesinde yaz tatili için bulunan İzmirli avukat Uğur Özer ile eski İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ve profesör eşi Prof. Dr. Fazıl Mustafa Cesur arasında patlak veren park kavgası yargıya taşındı. Kamuya açık yoldaki araç çizme ve hakaret iddiasıyla başlayan gerilim, şantaj ve kişisel verilerin ihlali suçlamalarıyla tam bir adli krize dönüştü.

Mercan Plajı mevkii Pir Sultan Sokak’ta yaşanan olayda, denize girmek için aracını yol kenarına bırakan Avukat Uğur Özer, 5 saat sonra döndüğünde otomobilinin sileceklerinin kaldırıldığını ve kaportasında derin çizikler olduğunu fark etti. 24 saat kayıt yapan araç kamerasını inceleyen Özer, hemen polise haber verdi.

Kamera kaydı polis tutanaklarına girdi

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada, kameradaki eşkâllere uyan iki kişi yakındaki siteden dışarı çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde, silecekleri kaldırdığı ve araca zarar verdiği öne sürülen şahsın eski milletvekili Aylin Cesur’un eşi Prof. Dr. Fazıl Mustafa Cesur olduğu belirlendi.

Görgü tanıklarının ve iddiaların odağındaki tarafın tutumuna tepki gösteren Avukat Uğur Özer, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Aracımı belediyenin kamuya açık yoluna park ettim. Geldiğimde çizilmişti. Polisler geldiğinde siteden çıkan kişiler 'Biz yaptık, site yönetimi kararı aldık, buraya park edenlerin sileceklerini kaldırırız' dediler. Zararımı karşılamalarını istediğimde zorluk çıkardılar. Karakola doğru giderken de arkamızdan 'Manyaklar, psikopatlar' diye hakaret ettiler. İkisi de hekim, profesör olmuş insanlar. Belediyenin yolunda site kararı mı olur? Sileceği kaldırmakla yetinmeyip tatilimizi zehir etmek için aracı çizmişler. Gerçekten çok utandım, hakkımı helal etmiyorum."

Özer, ertesi gün aynı bölgede karşılaştığı yaşlı bir çiftin de benzer mağduriyet yaşayarak araçlarını iki sokak öteye çekmek zorunda kaldıklarını söylediğini iddia etti. Soruşturma açılması için savcılığa başvuran Özer, 2023 model aracındaki hasar nedeniyle tepkisini "Zarardan önce bu araç kaç para ediyorsa bana versinler, arabayı onlara vereyim" diyerek dile getirdi.

"Sedye geçemediği için insan öldü, sadece silecek kaldırdık"

Hakkındaki iddialara sert bir dille karşılık veren eski milletvekili Aylin Cesur ise suçlamaları tamamen reddederek avukatın kendilerine şantaj yaptığını savundu. Cesur, olayın arkasında yatan gerekçeyi ve verdikleri yanıtı şu ifadelerle açıkladı:

"Bu şahıs, sitemizin kapısına bir insanın dahi geçemeyeceği şekilde park etmişti. Daha önce sitemizde bir komşumuz kalp krizi geçirdiğinde benzer bir park yüzünden sedye geçemedi ve o kişi hayatını kaybetti. Eşim de bir hekim olarak tedbir ve ikaz amacıyla silecekleri kaldırdı. Bütün eylemimiz bundan ibarettir. Aracını çizdiğimize dair tek bir görüntü yoktur. Elindeki kamera kayıtlarıyla kişisel verilerimizi basına servis edip, benim milletvekili olmamı fırsat bilerek reklam yapmaya çalışıyor. Hatta polisin yanında '80 bin TL vereceksin yoksa ben almasını bilirim' diyerek bize açıkça şantaj yaptı. Hatalı park edip suçunu bastırmaya çalışan bu kişi hakkında avukatlarımız aracılığıyla hukuki ve cezai süreci başlattık."

Her iki tarafın da geri adım atmadığı ve karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

