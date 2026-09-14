Son Mühür- Karadeniz’de artan güvenlik sorunları, Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette denizyolu taşımacılığını da etkiledi. Rusya ile ticaretin aksamadan devam etmesini isteyen Egeli ihracatçılar ise, Karadeniz’de deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde yapılabilmesi için koridor oluşturulmasını talep etti.

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'in İzmir ziyareti sırasında bir araya gelen ihracatçılar, Rusya’yla dış ticarette gemi yolunu kullanamaz hale geldiklerini, güvenli koridor oluşturulması halinde iki ülkenin dış ticaretinin daha güvenli ve verimli çalışacağının altını çizdiler ve Büyükelçi’den destek istediler.

Egeli ihracatçıların gündeminde güvenli koridor var

Rusya’nın Türk yaş meyve sebze sektörü başta olmak üzere Türkiye’deki 26 sektörün ihracatta hedef pazarı olduğununun altını çizen Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak da Türkiye-Rusya Federasyonu arasında uzun yıllara dayanan güçlü ticari bağlar bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin devaöomo sağlayacak k güvenlik koridorunun daha önce tesis edildiğini ve sağlıklı çalıştığını aktaran Uçak, “Son dönemde Karadeniz tehlikeli olmaya başladı. Bugün deniz yolunu kullanamıyoruz. Denizyolu tekrar kullanabileceğimiz güvenlik koridoru oluşturulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gümrük vergisinin kaldırılması istendi

Konuşma içinde bahsi geçen bir diğer konu ise Rusya’nın Türkiye’den meyve sebze mamulleri ithalatında uyguladığı yüzde 12-15 arasındaki gümrük vergisi oldu. Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak bu gümrük vergisinin kaldırılması taleplerini de Büyükelçi Sergey Verşinin’e iletti.

Rusya, su ürünlerinde önemli pazar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de bu görüşmede önemli noktalara parmak bastı. Türkiye’den Rusya Federasyonu’na 2026 yılının ocak – ağustos döneminde 319 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildiğini ifade ederek Rusya’nın kendileri için çok önemli bir Pazar olduğuna işaret etti.

Ayrıca Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta su ürünleri sektörünün 277 milyon dolar pay aldığı bilgisini de veren Demir, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında güvenli koridor açılmasını ve iki ülke arasındaki dış ticaretin artmasını istiyoruz” diye konuştu.

Buğday ithalatında da taşıma sorunu yaşanıyor

Karadeniz'de yaşanan sorunların Rusya’dan Türkiye’ye buğday ithalatında aksamalar yaşattığını ve bu aksaklıkların giderilmesinin yolunun güvenli koridor açılmasından geçtiğini vurgulayan isim ise Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Moiz Hemsi oldu.

Verşinin: Türkiye önemli bir partner

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ise görüşmenin sonunda Türkiye'nin Rusya Federasyonu için çok önemli bir siyasi ve ekonomik partner olduğunu, ayrıca görüşmede çıkan sorunların çözümü ve iki ülke arasındaki ticaretin devam etmesi için gerekli zeminin oluşturulması için çaba göstereceklerini dile getirdi.