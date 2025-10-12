Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Millî Takım kalecisi Berke Özer’in kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kampa veda ettiğini açıkladı.

Maç kadrosuna alınmama sebebi öne çıktı

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Özer’in dün oynanan Bulgaristan-Türkiye maçında kadroya dahil edilmemesini gerekçe göstererek kampı terk ettiği belirtildi. Federasyon, olayın ardından disiplin ve takım bütünlüğüne vurgu yaptı.

Milli formanın değeri ve disiplin vurgusu

Federasyon açıklamasında, “Millî Takım formasını taşımak her birey için büyük bir sorumluluktur. Ülkenin onurunu temsil eden takımımız, bireylerden bağımsız bir bütün olarak hareket eder. Disiplin, saygı ve takım ruhu, vazgeçemeyeceğimiz temel değerlerimizdir” ifadelerine yer verildi.

Dünya Kupası hazırlıkları gölgelendi

TFF, Dünya Kupası’na hazırlanan takımın birlik ve dayanışma içinde olduğunu, bu dönemde Özer’in davranışının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yerine Muhammed Şengezer çağrıldı

Berke Özer’in kamptan ayrılmasının ardından RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.

Federasyon, gelişmeleri kamuoyuna saygıyla duyurdu.