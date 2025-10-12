Bu yıl 2. kez düzenlenen U13 Kız Futbol Turnuvası, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ve Hatayspor altyapısında forma giyen Verda Demetgül’ün anısına düzenlendi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen U13 Kız Futbol Turnuvası, Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Bu yıl 2. kez düzenlenen turnuva, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ve Hatayspor altyapısında forma giyen Verda Demetgül’ün anısına düzenledi. Turnuvada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren ve Hatayspor’un altyapısında oynayan Verda Demetgül, Gülnur Yapıcı, Demet Koku, Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir’in fotoğraflarına yer verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, kız çocuklarının temel haklarına, fırsat eşitliğine ve güvenli bir geleceğe vurgu yapıldı. Turnuvaya Beyoğlu Belediyesi Spor Kulübü, Dudullu Spor Kulübü, Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü, Tuzla Sahil Futbol Kulübü, Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, Trabzon Samandıra Spor Kulübü ve Sancaktepe Samandıragücü Spor Kulübü katıldı. Turnuvada Sancaktepe Samandıragücü Spor Kulübü birinci oldu.