Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, İzmir’deki 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Şampiyonada 50 sıklette dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

Milli takım kadrosu belirlendi

Müsabakalar sonucunda milli takım kadrosunda yer alacak sporcular da belli oldu. Bu seçimlerle birlikte İzmir, Türk sporuna yeni yıldızların kazandırıldığı bir merkez oldu.

Koray Girgin: "Kazanılan her madalya..."

Federasyon Başkanı Koray Girgin, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuların özveriyle hazırlandığını belirtti.

Girgin, “Kazanılan her madalya Türk sporunun yükselişinin simgesidir” diyerek sporcuları tebrik etti.

Federasyondan yeni projeler

Girgin, federasyonun kurumsal yapısını güçlendirmek için çeşitli adımlar attıklarını açıkladı:

E-mağaza kurulumu: Sporculara ve camiaya hizmet edecek platformun yakında devreye alınacağını duyurdu.

Eğitim ve akreditasyon: Uluslararası akreditasyona sahip kurumlarla protokoller imzalandığını söyledi.

Hakemlere çevrim içi eğitim: Hakemlerin gelişimi için özel seminerler düzenlendiğini aktardı.

Avrupa Birliği projeleri: Resmi başvuruların tamamlandığını ve yeni iş birliklerine hazır olduklarını açıkladı.

Balkan Şampiyonası’na yeniden katılım

Uzun bir aradan sonra Balkan Şampiyonası’na yeniden iştirak ettiklerini belirten Girgin, federasyonun uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini vurguladı.