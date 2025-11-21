Son Mühür - Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Başkan Sadettin Saran’ın ilk hedefinin ise Atletico Madrid’in forveti Alexander Sörloth olduğu iddia edildi.

Gündem: golcü takviyesi

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündem golcü takviyesi. Avrupa basınında adı zaman zaman büyük kulüplerle anılan sarı-lacivertlilerin, son olarak Napoli’nin yıldızı Romelu Lukaku ile de ilişkilendirildiği aktarıldı. Ancak kulislerde, Başkan Sadettin Saran’ın asıl hedefinin farklı bir isim olduğu konuşuluyor.

Listenin başında Sörloth var

Sözcü’nün haberine göre sarı-lacivertli yönetimin öncelikli hedefi, Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth. Türkiye’deki performansıyla hafızalara kazınan Norveçli forvet, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı. Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği belirtilen Sörloth için, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın ikna sürecinde aktif rol alacağı ifade ediliyor.