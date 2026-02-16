Hem Türkiye Hentbol Federasyonu hem de Beşiktaş Kulübü, Aksu için başsağlığı mesajı yayımlayarak onu anma mesajları paylaştı. Peki Gökhan Aksu kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan başsağlığı mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu yaptığı açıklamada Aksu'nun vefatına ilişkin üzüntülerini dile getirdi. Federasyon açıklamasında, eski A Milli Hentbol Takımı oyuncusu ve Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu'nun kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Beşiktaş Kulübü de Aksu'yu andı

Beşiktaş Kulübü, aynı zamanda kulübün kongre üyesi olan Gökhan Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksu, siyah-beyazlı kulüpte kaptanlık yaparak takımın birçok önemli maçında kritik roller üstlenmişti. Kulüp tarafından yayımlanan mesajda Aksu'nun Beşiktaş ailesine olan katkıları hatırlatıldı.

Gökhan Aksu kimdir?

Gökhan Aksu, Türk hentbolunun en tanınan isimlerinden biriydi. Kariyerine genç yaşta başlayan Aksu, kısa sürede Türkiye'nin öne çıkan hentbol oyuncuları arasına girdi. Profesyonel kariyeri boyunca Mülkiye, Hantbank, Beşiktaş, Polisgücü ve Çankaya Belediyesi gibi köklü kulüplerde forma giydi.

Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde takımın kaptanlık bandını taşıyan Aksu, liderlik özellikleri ve sportmenliğiyle öne çıktı. A Milli Hentbol Takımı'nda da uzun yıllar görev yaparak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etti.

Aktif spor kariyerinin ardından hentbol camiasıyla bağını koparmayan Aksu, Beşiktaş Kulübü kongre üyeliğini sürdürüyordu. Sporculuğu boyunca sergilediği performans ve ahlakıyla genç nesillere ilham kaynağı olan Aksu, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hentbol camiası yasta

Gökhan Aksu'nun vefat haberi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Eski takım arkadaşları, hentbol camiasından isimler ve Beşiktaş taraftarları Aksu'yu anma mesajları paylaştı. Türk hentboluna yıllarca emek veren Aksu'nun kaybı, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.