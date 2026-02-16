2018 yılından bu yana her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyesi, yalnızca yaşlılık aylığı alanları değil ölüm aylığı alan hak sahiplerini de kapsıyor. Peki 2026'da dul ve yetim ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi?

Evet, dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamında yer alıyor. SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Ancak engelli maaşı, evde bakım yardımı ve sosyal yardım alanlar bu kapsama dahil değil.

Dul ve yetim ikramiyesi nasıl hesaplanıyor?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi, vefat eden sigortalının maaşı üzerinden hak sahiplerine hisse oranında dağıtılıyor. Hisse oranları şu şekilde belirleniyor:

Yüzde 75 hisse: Eşin, vefat eden sigortalıdan başka maaş alan çocuğu yoksa ve kendisi de çalışmıyorsa bu oran uygulanıyor.

Yüzde 50 hisse: Eşin çalışması veya emekli olması durumunda ya da çocukların da maaş alması halinde geçerli oran.

Yüzde 25 hisse: Çocuklara ödenen standart hisse oranı.

2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl yüzde 33'lük zamla 4.000 TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi için 2026 yılında uygulanacak yeni tutar henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulis bilgilerine göre ikramiyenin 5.000 TL ile 5.500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor. Farklı zam senaryolarına göre olası tutarlar şöyle sıralanıyor:

Asgari ücrete uygulanan yüzde 27'lik zam oranı baz alınırsa ikramiye 5.080 TL, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan yüzde 12,19'luk oran esas alınırsa 4.487 TL, memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6 oranında artış yapılırsa 4.744 TL, 2025 yılı enflasyonu olan yüzde 30,89 uygulanırsa ise 5.235 TL seviyesine ulaşacak.

Dul ve yetim ikramiyesi örnek hesaplama

Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19'luk zam sonrası dul ve yetim maaşlarındaki güncel tablo şöyle: Yüzde 50 hisse oranıyla dul maaşı alan bir kişinin aylığı 9.468 TL, yüzde 25 hisse ile yetim maaşı alan bir kişinin aylığı ise 4.734 TL seviyesinde. Yüzde 75 hisse ile dul maaşı alanların ödemeleri ise 12.340 TL'ye ulaştı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri dikkate alındığında ikramiyelerin 9-15 Mart haftasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bağ-Kur emeklilerinin 9 Mart Pazartesi, Emekli Sandığı emeklilerinin 10 Mart Salı, SSK emeklilerinin ise tahsis numaralarına göre 11-13 Mart tarihleri arasında ödeme alması öngörülüyor.

Resmi ödeme takviminin Mart ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor.