Furkan Karaca'nın hastalık açıklamasının ardından sosyal medyada destek mesajları yağdı. Yaklaşık 345 bin YouTube abonesi ve 329 bin Instagram takipçisi bulunan başarılı içerik üreticisi hakkında merak edilenler yeniden gündem oldu. Peki Furkan Karaca kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne ve evli mi?

Furkan Karaca kimdir?

Furkan Karaca, 19 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Karaca, teknolojiye olan tutkusunu mesleğine dönüştürmeyi başaran genç bir içerik üreticisi.

Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlayan Karaca, ShiftDelete.Net ekibine staj döneminde katıldı ve kısa sürede kanalın en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Enerjik anlatım tarzı ve telefon incelemeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Trabzonspor taraftarı olan Furkan Karaca, 2023 yılında ShiftDelete.Net'ten ayrılarak kendi bireysel YouTube kanalına odaklandı. Ayrılığın ardından kişisel kanalı hızla büyüyerek yüz binlerce aboneye ulaştı. Teknoloji incelemelerinin yanı sıra vlog içerikleri de üreten Karaca, sektörün genç kuşak temsilcileri arasında öne çıkan isimlerden biri.

Furkan Karaca'nın hastalığı ne?

Furkan Karaca, takipçileriyle paylaştığı duygusal bir videoda kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Deprem sonrası Sakarya'ya taşınma kararı almasının ardından boynunda bir kitle fark eden Karaca, uzun bir teşhis sürecinin ardından zorlu bir tedavi sürecine girdi.

Sürecin en kritik kısmı ise yanlış teşhisle başladı. İlk başvurduğu hastanedeki bir profesör, kitlenin basit bir operasyonla alınabileceğini söyledi. Ameliyat sonrası çıkan ilk patoloji raporu "temiz" olarak yorumlandı. Ancak bir patolog arkadaşının durumdan şüphelenerek raporu ve numuneleri kendi hastanesine istemesi, sürecin seyrini tamamen değiştirdi. Yeni sonuçlar, genç YouTuber'ın kanser olduğunu ortaya koydu.

Teşhisin kesinleşmesinin ardından Karaca için 25 seanslık yoğun bir radyoterapi süreci başladı. Tedavinin fiziksel etkilerini açıkça paylaşan Karaca, radyoterapinin yarattığı DNA hasarı nedeniyle ağız ve gırtlak bölgesinde ciddi yaralar oluştuğunu, yemek yemenin ve su içmenin bile büyük bir eziyete dönüştüğünü ifade etti.

Furkan Karaca'nın hastalık sürecinde öne çıkan en önemli mesaj ise ikinci görüş almanın hayati önemi oldu. İlk doktorun verdiği "temiz" raporuna güvenseler, tedaviye başlanamayacak ve hastalık ilerleyebilecekti.

Furkan Karaca kaç yaşında?

19 Temmuz 1997 doğumlu olan Furkan Karaca, şu an 28 yaşında. Burcu Yengeç olan genç içerik üreticisi, boyu 1.76 metre.

Furkan Karaca evli mi?

Furkan Karaca'nın özel hayatıyla ilgili kamuoyuyla paylaştığı sınırlı bilgi bulunuyor. Genç YouTuber, evli olmadığını ve yalnız yaşadığını çeşitli videolarında dile getirdi. Soru-cevap formatındaki içeriklerinde tek başına yemek yapmaktan sıkıldığını belirten Karaca, özel hayatını büyük ölçüde sosyal medyadan uzak tutuyor.

Furkan Karaca'nın YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları

Furkan Karaca, kişisel YouTube kanalı @FurkanKaraca61 üzerinden teknoloji incelemeleri, vlog içerikleri ve günlük yaşam videoları paylaşıyor. Kanalın adındaki 61 rakamı, memleketi Trabzon'un plaka koduna gönderme yapıyor. Instagram'da @furkanlaraca kullanıcı adıyla aktif olan Karaca, bu platformda 329 bin takipçiye sahip. Ayrıca X (Twitter) hesabından da teknoloji dünyasındaki gelişmeleri paylaşıyor.