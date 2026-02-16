İslam'ın beş şartından biri olan zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların mallarından belirli bir payı ihtiyaç sahiplerine vermesini ifade ediyor. Peki zekatın belirli bir zamanı var mı, mutlaka Ramazan'da mı verilmeli?

Diyanet'e göre zekatın belirli bir zamanı var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü oldukça net. Zekat vermenin belirli bir günü ya da ayı yok. Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra farz olan zekat, yükümlülük doğduğu andan itibaren verilebilir. Bunun için Ramazan ayını beklemeye gerek yok.

Diyanet'in konuyla ilgili açıklamasına göre zekat bir kulluk borcu olduğu için mümkün olan en kısa sürede ödenmeli. Ancak Müslümanlar arasında Ramazan ayında zekat verme geleneği oldukça yaygın. Bunun nedeni, Ramazan'da yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla olacağı inancı.

Ramazan'da zekat hangi günlerde verilebilir?

Zekat vermek için Ramazan ayı içinde de belirli bir gün şartı bulunmuyor. Ramazan'ın başında, ortasında ya da sonunda verilebilir. Ancak İslam alimleri, zekatın Ramazan'ın ilk günlerinde verilmesinin daha hikmetli olduğunu belirtiyor. Çünkü erken verilen zekat, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca henüz zekat yılı dolmamış olsa bile, zekatı önceden vermek caiz kabul ediliyor. Bir sonraki yılın hatta birkaç yılın zekatını önceden ödemek de mümkün.

2026 yılında zekat nisap miktarı ne kadar?

Zekat hesaplamasında temel ölçü olan nisap miktarı, 80,18 gram altın veya bunun para karşılığı olarak belirleniyor. Temel ihtiyaçları ve borçları düşüldükten sonra bu miktara ulaşan ve üzerinden bir kameri yıl geçen mal varlığının yüzde 2,5'i (kırkta biri) zekat olarak verilmeli.

Zekata tabi mal varlıkları şunları kapsıyor: nakit para, altın, gümüş, döviz, ticari mallar ve kira gelirleri.

Zekat kimlere verilir?

Kur'an-ı Kerim'de (Tevbe Suresi, 60. ayet) zekat verilecek kişiler açıkça belirtilmiş durumda. Fakirler, miskinler, borçlular, yolda kalmışlar ve Allah yolunda olanlar zekatın verilebileceği gruplar arasında yer alıyor. Zekatın geçerli olması için mutlaka ihtiyaç sahibine temlik (teslim) edilmesi gerekiyor. Yemek hazırlayıp yedirmek gibi yollarla zekat borcu yerine gelmiş olmuyor.

2026 Ramazan ayı tarihleri

2026 Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü arefe ile sona erecek. Toplamda 29 gün sürecek olan Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor.