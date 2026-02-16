Azer Bülbül'ün ikonik duruşu ve karizması, vefatının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hâlâ milyonları etkiliyor. Son yıllarda özellikle rap ve hip-hop dünyasının sanatçıya olan ilgisi, genç nesillerin de Azer Bülbül'ü keşfetmesine zemin hazırladı. Peki sosyal medyayı sallayan Emrah Bakır-Azer Bülbül benzerliği gerçek mi? İşte tüm detaylar...

Azer Bülbül'e benzeyen adam kim?

Sosyal medyada zaman zaman Azer Bülbül'e ses veya fiziksel olarak benzeyen kişiler gündem oluyor. Bunların başında sokak performanslarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan isimler geliyor. Öte yandan Bursa'da bir trafik kontrolü sırasında polislere mini konser veren ve kendisini yan profilden Azer Bülbül'e, önden Şafak Sezer'e benzeten bir vatandaş da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Malatya'dan Emrah Bakır ise hem sesi hem mimikleriyle merhum sanatçıyı anımsatan bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

Bu tür benzerlikler genellikle fiziksel görünüm, ses tonu veya sahne üzerindeki tavırlardan kaynaklanıyor. Kişilerin tamamı gerçek insanlar olup yapay zeka ile herhangi bir bağlantıları bulunmuyor.

Azer Bülbül'e benzeyen adam yapay zeka mı?

Sosyal medyada gündeme gelen Azer Bülbül benzerlikleri iki farklı kategoride değerlendiriliyor. Birincisi, gerçek hayatta sanatçıya benzeyen kişilerin paylaştığı fotoğraf ve videolar. İkincisi ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretilen içerikler.

Son dönemde AI cover olarak bilinen yapay zeka ses klonlama teknolojisiyle Azer Bülbül'ün sesinin yeniden üretildiği çalışmalar TikTok ve YouTube'da oldukça yaygınlaştı. Sanatçının hiç söylemediği şarkıları onun ses tonuyla seslendiren bu yapay zeka içerikleri, dinleyicilerde büyük bir nostalji etkisi yaratıyor. Ancak bu içerikler dijital üretimler olup gerçek kayıtlarla karıştırılmamalı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki kişinin ise gerçek bir insan olduğu, yapay zeka tarafından üretilmiş bir görsel olmadığı anlaşılıyor.

Azer Bülbül kimdir?

Asıl adı Subutay Kesgin olan Azer Bülbül, 1 Şubat 1967 tarihinde Kars'ın Akyaka ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte küçük yaşta Almanya'ya taşınan sanatçı, düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Sahne adını da yine Tezcan verdi.

Müzik kariyerine 1984 yılında çıkardığı Garip Yolcu albümüyle başlayan Azer Bülbül, asıl büyük çıkışını 1995'teki Ben Babayım albümüyle yakaladı. Bu albüm MÜYAP verilerine göre 1,4 milyon adet satarak büyük bir ticari başarı elde etti. Şarkı söylerken kendinden geçmesi ve titremesiyle tanınan sanatçı, hayranları tarafından Titrek Kral lakabıyla anıldı.

Azer Bülbül nasıl öldü?

Azer Bülbül, son albümü Duygularım'ın tanıtımı için gittiği Antalya'da 6 Ocak 2012 tarihinde kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre sanatçının iki damarının tıkalı olduğu ve kalbinde aşırı büyüme tespit edildi. Vefat ettiğinde henüz 44 yaşında olan sanatçının cenazesi İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Azer Bülbül'ün en bilinen şarkıları

Dokunmayın Çok Fenayım, Kör Kurşun, Zoruna mı Gitti, Alıştım, Çoğu Gitti Azı Kaldı, Yaralandın mı Ey Can ve Dayanamıyorum gibi parçalar, Azer Bülbül'ün en çok dinlenen eserleri arasında yer alıyor. Vefatının ardından şarkıları Spotify ve YouTube gibi dijital platformlarda milyarlarca dinlenmeye ulaştı. Özellikle genç neslin rap ve trap müzikle harmanladığı yeni yorumlar, sanatçının mirasını canlı tutmaya devam ediyor.