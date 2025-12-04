Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19. toplantısını tamamladı. Toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından komisyonda çeşitli parti temsilcileri görüşlerini paylaştı.

CHP’den geniş kapsamlı rapor talebi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyonda yaptığı konuşmada, hazırlanacak raporun kapsamlı olması gerektiğini vurguladı. Emir, CHP’nin önerilerini şu şekilde sıraladı:

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını engelleyen idari ve siyasi engellerin kaldırılması,

Hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen uygulamalara son verilmesi,

Kürt sorununa çözüm getirecek demokratik siyaset ortamının sağlanması,

Kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi,

Siyasetin yargıya müdahalesinin önlenmesi,

19 Mart’ta tutuklanan tüm siyasetçilerin serbest bırakılması,

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi,

Yargı ve infaz sistemindeki antidemokratik uygulamaların kaldırılması,

Devletin inançlara tarafsız yaklaşmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

Güvenlik bürokrasisinde görev yapan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi.

TİP ve DSP’den bilgilendirme talebi

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, komisyonda yaptığı açıklamada, İmralı görüşmesine dair tutanakları incelemeden rapor hakkında önerilerde bulunmanın doğru olmayacağını belirtti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, komisyonda İmralı görüşmeleriyle ilgili resmi bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek, bu bilgilendirmenin sağlanmasını talep etti.

AK Parti’den örgütlerin fesih süreci ve kayyım uygulamaları açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, terör örgütlerinin kendi varlıklarına son verip vermediğinin devletin ilgili birimleri tarafından somut delillerle tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Şen, örgüt üyeliğinin suç olduğunu belirterek, örgüt kendini feshettiğinde ilgili suçların ortadan kalkacağını kaydetti. Ayrıca, yargılama sürecinin devam etmesi durumunda mahkemelerin düşmesi gerektiğini ifade eden Şen, örgüte üye olmayan ancak terör faaliyetlerine karışmış kişilerin Türkiye’de bulunmaları hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun uygulanacağını açıkladı.

Örgütün faaliyetlerine son vermesiyle kayyım uygulamalarının da sona ermesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Terör örgütü faaliyetine son vermiştir. Bu nedenle belediyelere kayyım atanması uygulamasının sona erdirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

MHP’den silah teslimine bağlı çözüm vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, silahların teslim edilip imha edilmesinin kolluk güçlerince tespit edilmesinin ardından tüm sorunların birlikte çözüleceğine dikkat çekti.