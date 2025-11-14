Azerbaycan'dan Türkiye’ye dönüş için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Milas’ta karşılama töreni

Şehit Astsubay Başçavuş Kuran’ın cenazesi, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı’na hava yoluyla getirildi. Burada düzenlenen karşılama töreninde askeri yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu. Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Cenaze Namazı Ekinanbarı’nda kılındı

Karşılama töreninin ardından Kuran’ın naaşı, cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu bahçesine taşındı. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, askeri ve sivil protokol üyeleri ile şehidin ailesi hazır bulundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik ve defin töreni

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın cenazesi, tören mangası tarafından Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı’na götürüldü ve toprağa verildi. Şehidimiz 7 aylık, 5 yaşında ve 10 yaşındaki üç çocuğunu geride bıraktı.

