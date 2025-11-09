Son Mühür- Adı bir dönem Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Michelle Obama'nın yeni kitabı The Look okuyucusuyla buluştu.

Michelle Obama'nın kitabına gelen yorumlar çoğunlukla olumlu olarak değerlendiriliyor. Michele'nin siyasi yorumları konusunda eksiklik görülse de Obama çiftinin kamuoyundaki imajıyla ilgili genel kanaate zarar verecek bir detay olmadığı belirtiliyor.

The Look, Michelle Obama'nın Becoming (2018) ve The Light We Carry (2022) kitaplarından sonra piyasaya sürdüğü üçüncü kitabı.



Eşine verdiği destekle dikkati çeken Baracak Obama,

''First Lady rolünü zarafet ve samimiyetle üstlendi; girdiği her odayı aydınlattı. Yeni kitabı The Look'ta, Michelle kendi stil yolculuğunu yansıtıyor — Chicago'nun Güney Yakası'ndaki çocukluğundan, Beyaz Saray'daki sekiz yılımıza, bugüne kadar. Bu, içten ve dıştan sevdiğim kadının güzel bir yansıması ve okumaya kesinlikle değer.'' notuyla paylaştı.