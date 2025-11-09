Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” romanını sahneye taşıyor.

Yasak bir aşkın gölgesinde geçen trajik hikaye, Selman Ada’nın bestesi ve Tarık Günersel’in librettosu ile Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Edebiyat klasiği operayla buluştu

Türk romanının kilometre taşlarından biri olan Aşk-ı Memnu, Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin güçlü kadrosu ile yeniden yorumlanıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eser, Selman Ada’nın duygu dolu müzikleri ve Tarık Günersel’in özgün sözleriyle izleyenlere dramatik bir atmosfer sunacak. Rejisörlüğünü Reyhan Süme’nin üstlendiği eser, sahne tasarımı ve görsel detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Görsel ve işitsel zenginlik bir arada

Dekor tasarımında Gürcan Kubilay, kostüm tasarımında ise Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzası yer alıyor. Eseri, orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası seslendirecek.

Başkemancı Fahrettin Arda, koro şefi Mahir Seyrek, ışık tasarımcısı Mustafa Eski ve koreograf Meray Kartal da prodüksiyonun önemli isimleri arasında bulunuyor.

Sahnedeki yıldız kadro

Eserde başrolleri usta sanatçılar paylaşıyor:

Arzu Yaman “Bihter”, Dağhan Ergün “Behlül”,

Şafak Güç “Adnan Bey”, I. Meriç Karataş “Firdevs”,

Ceren Tereci Aytekin “Nihal”, Seda Güç “Mlle de Courton”,

Fatih Kayhan “Beşir”, A. Zişan Damcıoğlu ise “Nesrin” karakterine hayat verecek.

Her biri güçlü vokalleri ve sahne performanslarıyla eserin duygusal yoğunluğunu izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Bilet bilgileri ve katılım şartları neler?

Eserin sınırlı sayıdaki biletleri Antalya DOB gişesi ve biletinial web adresinden satışa sunuldu. Temsili 7 yaş ve üzeri sanatseverler izleyebilecek.