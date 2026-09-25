Felix Zwayer nereli sorusu, kritik 90 dakika öncesinde tecrübeli hakemin geçmişini ve Türk takımlarıyla olan temaslarını öğrenmek isteyen futbolseverlerin ana gündemi oldu. Kariyeri boyunca 700'den fazla resmi karşılaşmada görev alan Alman hakem, uluslararası arenanın en kıdemli isimleri arasında sayılıyor.

Disiplinli maç yönetimi ve kartlarına sık başvurmasıyla bilinen Zwayer, yardımcılarıyla birlikte Kocaeli çimlerinde adil bir oyun düzeni sağlamak için sahada olacak.

Felix Zwayer nereli ve kaç yaşında?

Felix Zwayer, 19 Mayıs 1981 tarihinde Batı Berlin'de dünyaya gelen, 2012 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan 45 yaşındaki deneyimli bir Alman orta hakem olarak tanınıyor. Berlin futbol ekolünde yetişen isim, profesyonel hakemlik kariyerine 2004 yılında Almanya Futbol Federasyonu bünyesinde adım attı.

Almanya 2. Ligi'nde sergilediği başarılı yönetimin ardından 2009 yılında Bundesliga seviyesine terfi etti. Ülkesinde 265'ten fazla Bundesliga karşılaşması yöneterek elit hakemler klasmanında kalıcı bir yer edindi.

Türkiye maçları karnesi ve hakem kadrosu

Alman hakem daha önce ay-yıldızlı ekibimizin iki önemli milli randevusunda düdük çaldı. Türkiye bu karşılaşmalardan Macaristan deplasmanında 3-1 galip ayrılırken, İspanya ile Sevilla'da oynanan eleme maçında ise sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Görev Hakem adı Ülkesi Orta Hakem Felix Zwayer Almanya Yardımcı Hakemler Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer Almanya Dördüncü Hakem Florian Badstübner Almanya VAR Hakemi Christian Dingert Almanya

Kocaeli'deki Fransa sınavında Zwayer'in kenar yönetimini Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Kritik pozisyonlarda nihai kararı destekleyecek VAR odasında ise Christian Dingert oturacak.

Uluslararası tecrübesi ve yönettiği maçlar

Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 42, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 karşılaşmaya çıkan Zwayer, uluslararası turnuvalarda yüksek tansiyonlu eşleşmelerin vazgeçilmez isimlerinden biri sayılıyor.

Dünya Kupası elemelerinden Avrupa Şampiyonası finallerine kadar toplam 734 müsabakada düdük çalan tecrübeli hakem, Türkiye Fransa maçının da en belirleyici aktörleri arasında yerini alacak.