Son Mühür/Hüseyin Demir 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, yüksek atlamada şampiyonluğa ulaştı. 1,40 metrelik derecesiyle İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu olan Kurtcan, üst üste elde ettiği madalyalardan sonra Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

“Uçan Kız, Son Mühür’e konuştu”

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan 58 yaşındaki efsane sporcu, madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye’de yüksek atlamanın öncülerinden, adını altın harflerle atletizm tarihine yazdıran Aycan Kurtcan, yarım asırlık atletizm macerasını Son Mühür ile paylaştı. Spor ile kanseri yenen “Uçan Kız” lakaplı Kurtcan, atletizm pistinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Madalya kazandığım için çok mutluyum”

Uluslararası yarışmalarda madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, “Güney Kore’nin Daegu şehrinde yapılan Dünya Master Atletizm Şampiyonası'nda 55 yaş grubu yüksek atlama kategorisinde Dünya üçüncüsü oldum. Ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum… Oldukça keyifli bir organizasyon oldu. Dünya Şampiyonası'nda; 106 ülkeden 7000 e yakın sporcu yarıştı. Uluslararası arenada madalya almak çok değerli ve çok önemli… 50 yaş grubunda daha önce 2022 yılında Dünya şampiyonluğum var. Master atletler için önemli olan sağlıklı olabilmek ve sağlam kalabilmektir. Yarışmaları sağlıklı bir şekilde bitirdiğim için mutluyum” diye konuştu.

“Rekabetin ve dostluğun içerisinde olmak harika bir şey”

Rekabetin ve dostluğun içerisinde olmanın inanılmaz bir şey olduğunu söyleyen İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, “Çok mutluyum bronz madalya aldım. Romanya’nın Kreova şehrinde Balkan Atletizm şampiyonası başladı. Balkan Master Atletizm Şampiyonası’nda 13 ülkeden 700’e yakın sporcu ile bir araya geldik. Tabii Balkan ülkelerinin kültürlerini biliyorsunuz... Birbirimize çok yakınız o yüzden daha keyifli bir yarışma ortamı oluyor. O yarışta da en iyi 55 yaş grubun da yüksek atlama da 1.40 metreyle altın madalyaya uzandım ve şampiyon oldum. 1.40 metreyi 2 hafta önce atlasaydım, Dünya ikincisi olacaktım. Balkanlar’da 55 yaş grubunda ve 45 yaş grubunda Balkan rekortmeniyim. Artı 10 yaş grupların da Türk şampiyonluğum da var. Master atletizm için iyi olmak çok güzel sadece madalya kazanmak için değil, o rekabetin için de olmak, o dostluğun, o keyfin içerisinde olmak harika bir şey” şeklinde konuştu.

“Atletizme 1980 yılında başladım”

Atletizme ilk başlangıcını anlatan İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, “Türk atletizmin Dünyaya tanıtılması açısından o bayrağın orda dalgalanmasını, Türk bayrağının dalgalanmasının sebebi olmak açısından benim için çok değerli… 1980 yılında atletizme başladım. Hemen 2 sene sonra branşım yüksek atlama olarak belirlendi. Yüksek atlama kategorisinde yıldızlar Türkiye rekoru kırdım. Sonrasında da gençler Türkiye rekoru kırdım hatta 16 yaşındayken gençler Türkiye rekorlarını beraber kırarak ses getiren bir sonuç elde etmiştim” ifadelerini kullandı.

“Atletizm bir aşk gibi insanın her tarafını sarıyor”

Atletizme olan sevgisini anlatan İzmirli milli atlet Aycan Kurtcan, “Atletizm benim için bir virüs, bir aşk gibi insanın her tarafını sarar... Uzun yıllar atletizmde hayatımda geleceğimi planlamak kendimi tanımak anlamında bana çok büyük faydaları olan bir süreç yaşadım. 1992 yılına kadar yıldızlar ve gençler Türkiye rekorları elde ederek ve atletizm milli takımında ülkemi temsil ederek 10 yıl süresince profesyonel atletizm yaptım. O sırada hukuk fakültesi öğrencisiydim. Hukuk fakültesi okuyordum. Hukuk fakültesi bittikten sonra aslında atletizm sahalarına profesyonel olarak veda ettim. Yani profesyonel olmakla master atlet olmak sorumlulukları çok çok farklı şu an çok keyifli çünkü her şey size bağlı. İsterseniz antreman yaparsınız isterseniz yapmazsınız ama profesyonel dönemde öyle değil” dedi.

“Spor ile kanseri yendim”

2018 yılında kansere yakalanan, sporla birlikte zorlu süreci atlattığını belirten İzmirli milli atlet Aycan Kurtcan, “45 yaşında falan biraz daha antrenman yaparak yarışmalara daha hazırlıklı gidebilme imkânım oldu. 2018 yılında bir sürpriz beni bekliyordu tabii kötü bir sürpriz oldu. Kolon kanseri olduğumu öğrendim… Bu süreç içerisinde sporun bana vermiş olduğu disiplin, çözüm odaklı yaklaşım sayesinde her şeyin üstesinden geldim. Hastalığımın tedavi sürecinde spor çok işime yaradı. Hatta tanıyı aldıktan hemen sonra Avrupa Şampiyonasına gittim. Avrupa Salon Şampiyonu oldum ve doktorumda çok şaşırmıştı. Bir travma olarak nitelendiriyordu… Siz o en zor anınızda bile; en zor sonuçları elde edebilirsiniz en önemli şey kendinize inancınız güvenmenizdir” ifadelerini kullandı.

“Atletizm pistinde olmak benim için büyük mutluluk”

İzmirli milli atlet Aycan Kurtcan, “Atletizm pistinde olmak benim için büyük bir keyif, büyük bir eğlence, büyük bir neşe olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımla beraber olduğumuz için tatlı bir rekabet içindeyiz herkes birbirini alkışlıyor. Öyle bir ortamda Avrupa Şampiyonu olmak İstiklal Marşını okutmak o videoları izleyince inanılmaz bir güç alıyorum. Sonrasında çok büyük bir ameliyat geçirdim. Kemoterapi dönemim başladı. Yaklaşık 8-9 ay süren kemoterapi dönemim oldu.Elbette zor bir süreç ben şu anda bu şekilde tedavi alan bütün hastalara şifalar diliyorum” diye sözlerini sonlandırdı.