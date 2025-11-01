Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilen TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde önemli mesajlar verdi. Fidan, Gazze’de yaşanan trajediye dikkati çekerek, "Gazze'deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor. Ateşkesin kendisi tek başına çözüm değil. Bölgede barış iki devletli çözümün farkına varılmasıyla olur. Bununla birlikte Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini görmeliyiz ve süreci dikkatli bir şekilde ilerletmeliyiz. Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek. Böylelikle daha dengeli ve daha temsili yüksek bir düzen kurulacak. Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz" dedi.

“Diyaloğa ve çok yönlülüğe açığız”

Forumda yaptığı konuşmada uluslararası sistemin mevcut durumunu değerlendiren Bakan Fidan, küresel dengesizliklerin giderek arttığını vurguladı. "Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor..." sözleriyle mevcut düzenin istikrarsızlığına vurgu yaptı.

Fidan, kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, "Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloğa ve çok yönlülüğe açığız. Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz. Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var..." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in etkinliğinin artırılması gerektiğini belirten Fidan, mevcut sorunların kuralların eksikliğinden değil, uygulamaların eşit olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

“Türkiye daha demokratik bir çizgide ilerlemek istiyor”

Türkiye’nin uluslararası arenada daha adil ve temsili bir sistemden yana olduğunu belirten Bakan Fidan, "Adaletli bir şekilde bizim temsilcilere ihtiyacımız var. Yeni etkiler ve yeni güçler artıyor. Yeni hiyerarşiler tekrardan tanımlanıyor..." diyerek küresel düzenin yeniden şekillendiğine değindi.

Fidan, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol oynadığını dile getirerek, Balkanlar’daki arabuluculuk çabalarından Afrika’daki iş birliklerine kadar birçok alanda barışa katkı sunduklarını anlattı. "Stabilite tek başına yapılamaz. Bizim buna şekil vermemiz gerekir ve güvene ihtiyacımız var" sözleriyle de bölgesel sahipliğin önemini vurguladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir emek harcadı”

Bakan Fidan, Orta Doğu’da yaşanan krize ilişkin değerlendirmesinde, ulusların barış ve refah için kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Gazze’deki trajediye dikkat çeken Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik girişimlerine vurgu yaptı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomatik emek harcadı ve kendisi soykırımı durdurup adaleti getirmeye çalıştı. İletişim gruplarımızın katkılarıyla birlikte Gazze'deki duruma uluslararası farkındalık kazandırdık..."

“Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz”

Küresel barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında da önemli bir arabulucu rol üstlendiğini hatırlattı. "Sürdürülebilirlik, uluslararası kurumlarla birlikte sağlanabilir. Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışta bir diğer katkısı ise Rusya-Ukrayna savaşının çözümü olabilir... Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek. Böylelikle daha dengeli ve daha temsili yüksek bir düzen kurulacak. Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle Türkiye’nin barış diplomasisindeki kararlılığını yineledi.