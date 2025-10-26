MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen vergi paketi sırasında yaptığı açıklamada, vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik taleplerin her geçen gün arttığını söyledi.

Kalaycı, toplumdan gelen taleplerin dikkate alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis'te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu.”

Kalaycı’nın açıklaması, yeni bir borç yapılandırması beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Ekonomi yönetimi daha önce bu konuda herhangi bir hazırlığın bulunmadığını açıklamıştı.

Ancak, TBMM’de muhalefet partilerinin yanı sıra MHP’den de gelen bu çağrılar, özellikle vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması yönünde kamuoyundaki taleplerin güçlendiğini gösteriyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırması konusunda, önümüzdeki haftalarda ekonomi yönetiminin atacağı adımlar yakından izlenecek.