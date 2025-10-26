Son Mühür- Lübnan Bakanlar kurulu, Güney Kıbrıs ile 2007’de imzalanan ve o günden bugüne parlamentoda onaylanmadığı için askıda olan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Lübnan bakanlar kurulunda onaylanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski Danışmanı gazeteci yazar Sabahattin İsmail,

''TC Dışişleri Bakanlığı bu vahim gelişmeye karşı alarma geçmeli. Lübnan hükümeti nezdinde gerekli girişimler yapılmadı mı? Bari Lübnan Parlamentosunun bu anlaşmayı onaylaması önlenmeli.

Bu anlaşma KKTC 'nin, TPAO'ya sondaj yetkisi verdiği KKTC deniz alanlarını gasp ediyor'' uyarısında bulundu.



Lübnan gazetesi El Ahbar...



Lübnan gazetesi El Ahbar, Lübnan hükümetinin, 2007 yılında imzalanan ancak hiç onaylanmayan Kıbrıs ile deniz sınırı anlaşmasını, ABD ve İsrail’in artan baskıları arasında resmen onayladığını öne sürdü.

Lübnan'da eleştiriler artıyor...

Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakan Nawaf Salam’ın katıldığı bir kabine toplantısında alınan karar, Lübnan’ın Kıbrıs, İsrail ve Suriye ile deniz anlaşmazlıklarını çözerek yabancı enerji yatırımlarını çekme stratejisinin bir parçası olarak sunuldu. Enerji Bakanı Joe Saddi, bu adımı “çakışan deniz sınırlarını netleştirme yolunda önemli bir hareket” olarak nitelendirdi.

Kararı stratejik bir hata olarak değerlendiren El Ahbar'da yer alan habere göre Lübnanlı direniş yetkilileri ve hukukçular kararı sert bir şekilde eleştirerek, bunun Lübnan’ın yaklaşık 5.000 km²’lik deniz bölgesinden vazgeçmesi anlamına geldiği konusunda uyarıda bulundu.